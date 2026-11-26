Mais qui était donc Jean de Gribaldy, qui aura durablement marqué de son empreinte l'univers du cyclisme international ? Ce personnage hors norme et parfois insaisissable, toujours élégant, avec ce patronyme à la particule intrigante, aux idées anticonformistes, la liberté au corps, passionné et cependant distancié, pour conserver un oeil extérieur et curieuxUne grande page de l'histoire du cyclisme avec ce personnage de légende qui a roulé avec Coppi, révélé Kelly et qui pilotait Johnny Hallyday.