Emilio Pucci a marqué l'histoire de la mode par son univers unique, mêlant couleurs vives, lignes fluides et liberté. Visionnaire, il a transformé le vêtement en oeuvre d'art, faisant des étoffes et des silhouettes de véritables compositions graphiques. Ses créations emblématiques, comme la robe Vivara ou les motifs Battistero , Capri et Marmo , incarnent une signature immédiatement reconnaissable. Chez Pucci, la mode dépasse le simple vêtement : elle devient une invitation au voyage, une source d'énergie et de liberté. Cet ouvrage illustré plonge au coeur de l'univers Pucci à travers ses réalisations, ses dessins et ses motifs, révélant une mode où tout est pensé pour libérer le mouvement. Dirigé par Laudomia Pucci, sa fille, le livre raconte également l'histoire d'un homme libre, dont la mode joyeuse et sans frontières a marqué son époque tout en demeurant résolument moderne. Une couverture raffinée en toile tissée, douce et délicate, vient célébrer l'univers de Pucci : celui d'un créateur qui a insufflé couleur et mouvement à la mode, transformant chaque vêtement en oeuvre d'art. Depuis 2021, Camille Miceli, qui signe un texte dans l'ouvrage, directrice artistique de la Maison, ouvre un nouveau chapitre pour Pucci, tout en perpétuant cet héritage audacieux.