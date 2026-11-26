Il suffit d'une image de femme aux longs cheveux ondoyants, entourée de fleurs et d'arabesques pour reconnaître l'univers d'Alfons Mucha. Figure majeure de la Belle Epoque, il connaît un immense succès grâce à ses affiches pour Sarah Bernhardt. Son style, fait de lignes courbes, de motifs végétaux et de figures féminines idéalisées, devient l'une des grandes signatures de l'Art nouveau. Mais Mucha est aussi un artiste profondément attaché à ses origines slaves. Avec L'Epopée slave , série de vingt peintures monumentales consacrées à l'histoire et aux mythes des peuples slaves, il délaisse l'affiche pour la peinture d'histoire afin de défendre l'identité et l'unité slaves. Grâce à une iconographie spectaculaire, des dépliants et une couverture texturée, le livre met en lumière les détails, les couleurs et les gestes uniques de l'artiste.