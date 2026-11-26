A travers une série de six conférences visionnaires, Jiddu Krishnamurti propose un manifeste d'une grande actualité sur les racines des conflits et la façon de trouver la paix. Dans ces conférences inédites, données à Saanen en 1983, Jiddu Krishnamurti explore une question essentielle : sommes-nous capables de vivre en paix ? Refusant toute doctrine, toute croyance ou autorité spirituelle, il examine les mécanismes de la pensée, du conditionnement et de l'ego. Selon lui, la racine de la violence collective se trouve dans la division intérieure de chacun. Comprendre cette division, c'est ouvrir la possibilité d'une transformation radicale. Avec une remarquable liberté de ton, Krishnamurti invite le lecteur à remettre en question ses certitudes pour découvrir s'il est possible de vivre sans peur, sans comparaison et sans conflit. Un texte puissant et profondément actuel, qui nous confronte à cette question décisive : la paix est-elle possible tant que le conflit fait partie de nous-mêmes ? 1