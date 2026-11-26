Cet ouvrage dévoile comment les partis politiques québécois ont réellement utilisé leurs outils de communication entre 2012 et 2022 pour mettre en avant les enjeux électoraux qui leur importaient. A partir de leurs communiqués, de leurs publications Facebook et de leurs messages sur Twitter, l'analyse montre ce que chaque formation choisit d'accentuer, d'écarter ou de transformer pour attirer l'attention. Les partis se retrouvent souvent sur les mêmes thèmes, parce qu'ils doivent répondre aux préoccupations dominantes du public, mais leurs choix révèlent aussi leurs priorités profondes : sécuriser leur base, imposer une lecture des problèmes et façonner l'autorité de leur chef. Le livre met au jour ces logiques, tout en soulignant ce qui distingue le Québec, notamment l'importance persistante de la question nationale et le poids singulier des enjeux sociaux.