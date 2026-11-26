Qui dit vieux ? est une nouvelle revue destinée aux professionnels du grand âge, de l'animation sociale et de l'accompagnement des personnes âgées. Portée par le Groupement national des animateurs en gérontologie (GAG), la revue s'inscrit dans une double exigence : écouter et analyser. Elle invite à penser les réalités du vieillissement social et culturel, loin des approches purement médicales ou psychologiques. Loin aussi de la simple mise en avant d'expériences d'animation, elle vise à renforcer la professionnalisation du secteur et la montée en compétences des acteurs, en affirmant que l'animation est un métier, fondé sur des savoirs, des méthodes et une éthique. Ce premier numéro interroge les représentations de la vieillesse et les enjeux du vieillissement dans notre société, à travers des analyses, des témoignages et des échanges entre chercheurs et praticiens. Le dossier central est consacré à l'intergénération et à la transmission, abordant leurs fondements théoriques, leurs évolutions et leurs implications sociales, politiques et institutionnelles. Le numéro propose également une enquête sur le métier d'animateur social en 2024, des réflexions éthiques et déontologiques, ainsi qu'une sélection de notes de lecture. Une revue de référence pour penser le vieillissement social et accompagner l'évolution des pratiques professionnelles.