René Roussillon poursuit son exploration métapsychologique de l'introduction par Freud, en 1914, du concept de narcissisme en se centrant sur un point de théorie peu étudié par ses successeurs : l'analyse du Moi. Il reconstruit pas à pas la logique et l'évolution de la pensée freudienne : le primat de l'exigence d'intégration sur le principe de plaisir, la construction du Moi-sujet entre soma et environnement humain et la formation des enveloppes psychiques. Cette synthèse claire et documentée donne une vue d'ensemble des processus psychiques qui sauront s'intégrer, ou non, dans le Moi mais aussi un modèle de la pénétration des expériences subjectives dans la psyché. René Roussillon s'appuie pour cela sur les théories de Donald W. Winnicott, comme sur les apports de Jacques Lacan ou André Green pour proposer des développements importants sur la question du langage et des enveloppes narratives. Il offre ainsi aux cliniciens des bases solides pour appréhender les souffrances narcissiques-identitaires de leurs patients, si répandues dans la clinique contemporaine.