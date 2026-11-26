Comment les politiques du handicap ont-elles évolué depuis un demi-siècle en France ? Quels sont leurs effets sur les personnes concernées qui constituent une minorité extrêmement nombreuse ? Cet ouvrage en propose un bilan sous forme de 19 fiches pratiques couvrant une diversité de secteurs thématiques (accessibilité, éducation, emploi, citoyenneté ...) et d'enjeux transversaux (définition du handicap, lois-cadres, droit international et européen, discriminations, représentations du handicap...). En dépit de transformations du cadre d'action publique, les effets concrets sur les vies des personnes handicapées restent limités. Au-delà de la multiplication de discours inclusifs, les dispositions adoptées restent dominées par une conception du handicap comme un problème individuel. L'ouvrage participe d'une démarche essentielle de sensibilisation aux enjeux associés au handicap et aux politiques afférentes. En effet, un véritable changement social ne pourra se produire dans ce domaine sans une transformation plus globale de la société et des politiques publiques. Il s'agit de faire du handicap une question sociale, une cause de justice et surtout l'affaire de tous.