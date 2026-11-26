Au commencement d'une relation se situe une étape primordiale : la rencontre. Si cette dernière est possible, elle est elle-même liée à une capacité humaine essentielle : l'écoute. Appliquée au champ de la Protection de l'enfance, cette assertion est d'autant plus vraie que la rencontre est le plus souvent contrainte. Dans une prise de conscience par les institutions de la nécessaire valorisation de l'écoute à l'égard des enfants, comment reçoit-on la parole de celui qui s'expose ? Comment crée-t-on les conditions de la rencontre, plurielle, entre enfants, familles et professionnels ? Les espaces de l'accueil jouent-ils un rôle, réel ou symbolique ? Au-delà, comment enrichir les pratiques, diversifier les outils à destination des professionnels ? Et de quelles ressources ces derniers disposent-ils pour favoriser confiance, adhésion et transformer la rencontre en relation ?