Un témoignage poignant, une ode à la vie par Olivier de Kersauson. Voici un livre testamentaire, dont le titre, ici, vaut programme. Il s'agit pour Olivier de Kersauson de dire au revoir à ses compagnons de route, aux paysages tant aimés, à la lumière du grand sud... Pas de larmes, un bilan. Pas de regrets, des remerciements. Pas de plaintes, des espoirs. De l'élégance, en somme. La mort est une injustice. Pourquoi ? Car la vie est un voyage que l'on ne choisit pas, vers une destination que l'on ne connait pas et surtout, le train s'arrête toujours trop tôt en rase campagne sur décision unilatérale d'un chef de gare dont on peine à déterminer l'identité. Un comble. On n'a pas demandé à faire ce voyage, il s'avère qu'on l'a trouvé magnifique et voici qu'il prend fin sans autres vraies raisons que biologiques. Il est temps de dire " Adios " (adieu), car on ne quitte pas la vie mais c'est la vie qui vous quitte ; la vieillesse vous fait prendre conscience de ce qu'il faut bien appeler une évidence. Votre vie est un désert, vos amis ne sont plus ! Qui appeler pour rire encore ? Il vous reste à rendre hommage et à jouer " le passeur " : léguer à ceux qui sont toujours du voyage vos impressions, vos doutes et vos certitudes. Adios muchachos, companeros de mi vida est un témoignage poignant. Une ode à la vie.