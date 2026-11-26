Les héros du nouveau film d'animation de Disney, Hexed, se retrouvent dans ce livre de coloriages tout en couleurs avec stickers offerts ! Un adolescent maladroit et sa mère supra-organisée découvrent que ce qui le rend unique pourrait bien provenir de pouvoirs magiques capables non seulement de chambouler leur vie mais aussi le monde secret des sortilèges... Les enfants seront enchantés de retrouver les personnages du film dans ce beau livre de coloriages, avec des autocollants offerts pour décorer leurs jolis dessins.