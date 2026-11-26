EDITIONS LES INCONTOURNABLES Ma soeur et moi n'avons pas grandi dans l'insouciance. Nous avons appris très tôt à nous taire et à encaisser pour survivre. Dans ce livre, je raconte notre enfance ballottée entre une mère violente et une famille d'accueil où l'horreur a pris d'autres formes. Je raconte le silence, la peur quotidienne et l'emprise, où les mots étaient impossibles à prononcer et où les signaux n'ont pas su être entendus. Il faudra un drame pour que tout bascule et que la vérité éclate, pour qu'enfin commence le chemin de la libération. Ce récit est celui de deux enfants à qui l'on a volé l'innocence, mais aussi celui d'une femme qui a décidé de ne plus se taire. Je vous livre un témoignage intime sur les mécanismes du silence, les failles d'un système censé protéger, et la lente reconstruction après l'impensable. A travers mon histoire, cet ouvrage invite à une prise de conscience collective. Il interroge la responsabilité des adultes, le poids de leurs actes et les conséquences durables qu'ils peuvent avoir sur la vie d'un enfant. Un livre pour comprendre. Un livre pour prévenir. Un livre pour réfléchir. Un livre pour rappeler que l'on peut survivre, et même se relever, quand tout semble perdu. Attention : ce témoignage aborde des thèmes sensibles liés aux violences et aux traumatismes. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du lecteur.