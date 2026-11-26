Paul Bloch a connu le succès, les livres, les ventes, la reconnaissance. Mais depuis dix ans, il n'écrit plus. Il vit isolé, dans son appartement parisien, avec pour seule compagnie ses souvenirs, son canari et l'absence de Sarah et d'Arthur, partis dix-sept ans plus tôt. Paul croit n'avoir plus rien à attendre de la vie jusqu'au jour où une mystérieuse boîte apparaît sur son paillasson. A l'intérieur, un simple message anonyme. Puis un autre. Des consignes minuscules, presque absurdes, qui vont pourtant le pousser à sortir de son isolement et à reprendre ce qu'il avait abandonné.