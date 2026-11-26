Le livrecomporte trente-quatre mélanges, narrations et illustrations, qui accompagnent lecheminement du promeneur. Si le substrat scientifique est présent en filigrane, l'évocationest littéraire, mythologique, culturelle, spirituelle, poétique. C'est un véritable cri devant lesattaques dont l'arbre est l'objet et un chant en hommage à ce qu'il nous offre. Un ouvrage àlire, à méditer avant ou après une rencontre en pleine nature. Une suggestion : le sortir dusac, s'asseoir face à l'arbre et se laisser aller au plaisir d'un cheminement.