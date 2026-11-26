Enlevée à la naissance, Myo grandit dans l'ombre des sanctuaires, façonnée par les ecclésiastiques qui l'ont érigée en idole. On l'exhibe. On la vénère. On l'utilise. Mais Myo n'est pas seule. Dans le silence de son esprit vit Aster, un garçon de son âge. Il lui parle, l'accompagne et l'ancre dans une réalité qu'elle rêve de quitter. Au fil des années, leur lien se renforce, jusqu'au jour où Aster lui fait une promesse : celle de lui rendre sa liberté. Entre glaciation mythique et amour évident, Le Parfum des Myosotis est une romantasy envoûtante où le temps lui-même se plie aux sentiments les plus puissants. Quitte à faire tomber les dieux. Bianca Shelter vit en Moselle, à la frontière luxembourgeoise. Juriste le jour, autrice dès qu'elle en a l'occasion, elle partage son temps entre la lecture et l'écriture. Amoureuse de la romantasy, elle donne vie à des univers riches où évoluent des personnages abîmés, portés par des histoires aussi profondes qu'émouvantes.