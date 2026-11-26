Yves Cusset est le créateur et acteur depuis vingt ans d'un genre dont il est l'un des seuls représentants : l'humour philosophique, Ses seul-en-scène ou duo constituent des petits bijoux de pensée joyeuse ! Pensée et écriture méritaient l'écrin d'un livre, c'est chose faite ! Ici, l'auteur reprend de fond en comble un livre rédigé il y a près de 25 ans, des biographies extravagantes mais plausibles de philosophes, et le rénove à sa façon. C'est que l'époque, la discipline, les concepts ont considérablement changé, et que, enfin, des philosophes femmes sont admises dans le club très fermé. Savoureux et intelligent !