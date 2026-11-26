Pendant quelques jours, au-delà des convictions et des appartenances, les Français ont semblé se retrouver autour d'une même émotion. Mais une fois l'effervescence retombée, que nous reste-t-il de cette visite historique ? Quelles paroles du Saint-Père continueront de résonner ? Et surtout, qu'a-t-il voulu dire à la France ? Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à ceux qui ont vécu cet événement de l'intérieur, qui l'ont préparé, accompagné ou observé. Protagonistes de la visite pontificale, personnalités du monde religieux et civil, intellectuels et grands témoins, chrétiens ou non, livrent ici leurs regards, leurs analyses et leurs souvenirs. A travers leurs contributions se dessine bien davantage que le récit de quatre journées exceptionnelles : le portrait d'une France en quête de racines, de repères et d'unité, à laquelle le successeur de Pierre est venu adresser un message d'espérance. Un livre pour revivre les grands moments de cette visite.