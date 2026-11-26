Tu sais quoi ? Dieu t'aime ! " Comment dire à un enfant que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait, ou de ce qu'il ressent ? Page après page, cet album répond à cette question avec des mots simples et des images pleines de vie : "Dieu t'aime plus que les moineaux, plus que les fleurs, plus que la vieâ¦ Rien ne pourra jamais te séparer de l'amour de Dieu ! Et tu sais quoi ? La plus belle preuve de l'amour de Dieu pour toi c'est... Jésus ! " Un album tendre et coloré pour semer très tôt dans le coeur de votre enfant cette certitude : Dieu l'aime, pour toujours. A lire et relire ensemble, dès 2 ans.