Devenu un pilier des pratiques professionnelles, le télétravail redéfinit en profondeur les contours du management. Entre quête de flexibilité et impératifs de sécurité juridique, cet ouvrage explore les défis de l'organisation hybride : du droit à la déconnexion aux accidents du travail, en passant par les indemnités, la confiance, l'équité et l'attractivité des talents. Alliant analyses pointues, retours d'expérience terrain et regards d'experts, notamment grâce aux contributions des auteurs du Village de la Justice sélectionnées par sa rédaction, ce livre décrypte les tensions et les opportunités d'un modèle en pleine mutation, désormais en voie d'acculturation. Une réflexion indispensable pour les DRH, juristes, consultants et managers désireux de concilier durablement innovation managériale et cadre légal évolutif.