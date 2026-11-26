Dans le cadre du Green Deal, l'Union européenne a fait de la tarification des émissions de gaz à effet de serre un levier majeur vers la neutralité carbone. Dans l'industrie, l'intégration de ce coût se matérialise d'un côté par la réduction progressive des quotas d'émissions distribués aux producteurs européens et, d'un autre côté, par la montée en puissance du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) pour loger les productions importées à la même enseigne. Au lendemain de l'introduction effective de ce mécanisme au 1er janvier 2026, cet ouvrage offre un panorama à jour des positions des filières industrielles françaises, de leurs appréhensions et de leurs attentes face à cette tarification imminente du carbone. Une campagne inédite d'entretiens auprès des fédérations et des entreprises industrielles donne en effet à voir les défis opérationnels et économiques posés par le MACF dans son paramétrage actuel. A cette aune, l'ouvrage s'interroge également sur l'opportunité de reporter le signal-prix du carbone vers les consommateurs finaux, tout en anticipant les limites et les risques de cette piste alternative de tarification des émissions. Cette Note s'adresse aux dirigeants d'entreprises, décideurs publics, chercheurs, étudiants et citoyens souhaitant comprendre les enjeux de la tarification du carbone des produits industriels.