"? Et la lauréate de la bourse royale est... Alexie Sullivan ? ! ? " Ainsi Alexie est-elle passée de "? plus jeune thanatopractrice écossaise ? " à "? brillante étudiante en médecine ? ". Inscrite dans l'université d'élite qui accueille aussi l'héritier de la Couronne, elle est déterminée à réussir. Oui, mais voilà, sa bourse inclut un imprévu ? : James d'Oxford, himself, son... tuteur. Prince modèle en apparence, éminent étudiant en médecine, James dissimule derrière la discipline, le devoir et l'humour, une vie entièrement régie par les règles de la monarchie. Très vite, rivalité intellectuelle et attirance contenue s'entremêlent. D'autant qu'ils sont contraints de participer ensemble à un concours d'excellence. Mais pour un prince, tomber amoureux d'une roturière n'est pas qu'une affaire de sentiments. Non. C'est un enjeu politique. Surtout quand cette même femme se retrouve au coeur d'un mensonge d'Etat, capable de faire vaciller la monarchie. Un seul choix s'offre à eux ? : renoncer... ou affronter un système prêt à tout pour les séparer.