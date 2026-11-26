Lassé de l'existence et de la société, Lord Josiah Scarcewillow se complaît dans un quotidien vampirique où les meurtres sont devenus banals. Pourtant, sa rencontre inattendue avec Abigale va le pousser à reconsidérer sa condition de non-mort et ravive sa curiosité envers le vivant. Son âme réanimée, sa nature monstrueuse n'en est pas pour autant altérée ; il est prêt à tout pour retrouver cette jeune fille que l'éternité ne saurait effacer. A tout, même à une pluie de cadavres. Mathieu Guibé est un auteur d'imaginaire français, notamment connu pour avoir co-écrit Ashes falling for the sky avec Nine Gorman et A Nobody in Neverland. Son univers sombre et gothique nous transporte, de la campagne anglaise du XIXe siècle à nos jours.