Au fil des pages à compléter, c'est toute une vie de souvenirs composés de petits et de grands bonheurs qui se racontent... Cet album permet de tisser un lien durable et vivant entre toutes les générations, de conserver de précieux souvenirs et conseils de votre mamie ! Voici un bel album à offrir pour dire je t'aime... Mamie, partage nous ton histoire, tes souvenirs... , est un livre-album à mi-chemin entre l'album photo et le journal, qui permet à votre mamie d'écrire ses souvenirs depuis son enfance jusqu'au moment présent, en étant guidée par des thématiques et questions soigneusement sélectionnées. Ce cadeau original, lui permettra de l'écrire seule ou en famille pour découvrir et faire revivre les petites anecdotes et grands moments de sa vie. Ce beau livre-album deviendra un trésor de mémoire vivante et de liens intergénérationnels inestimables pour votre toute votre famille. Excellente idée cadeau à offrir ou à s'offrir !