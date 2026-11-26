La Génération de 27, qui regroupe environ une quinzaine de poètes, est considérée comme l'une des meilleures de la sphère hispanique. Parmi eux se détachent quelques noms comme Federico García Lorca, Vicente Aleixandre (Prix Nobel), Pedro Salinas, Jorge Guillén, etc. Elle compte aussi dans ses rangs une voix à la fois puissante et délicate portée par Luis Cernuda (1902-1963). Le titre générique de son oeuvre poétique La Réalité et le Désir [La Realidad y el Deseo] en annonce le contenu dissonant. Il s'exerça avec bonheur à la critique littéraire et à la traduction. Quant à sa vie, percutée très tôt par la guerre civile qui déchira l'Espagne en 1936, elle fut placée sous le signe de l'exil. Ainsi, cet Andalou de naissance (Séville), connut les brumes de la Grande-Bretagne avant de quitter l'Europe pour s'installer aux Etats-Unis et finalement au Mexique. Amoureux de la beauté masculine, il lui consacra un recueil essentiel Les Plaisirs interdits [Los Placeres prohibidos], et il connut quelques passions pour de jeunes hommes. Son histoire ne fut pas romanesque mais d'une incroyable richesse car son errance de par le monde lui permit de rencontrer des personnalités marquantes de son époque comme Federico García Lorca, Octavio Paz, María Zembrano, José Lezama Lima... Célébré encore en son pays, il était temps de lui donner sa première biographie en français.