AA travers les principes et lois qu'il consacre en son sein, le KI-MUNTU ou le MUNTUÏSME aspire à l'élévation de l'être ou du Muntu, en cherchant, par voie de conséquence, à le rendre plus humain et ce, par une recherche constante d'une amélioration raisonnable de ses conditions d'existence. Cependant, de par son essence, le KI-MUNTU ou MUNTUÏSME exige les pensées transcendantes de beaucoup de NGUNZA pour que soit bâtie, ici-bas, une société dans laquelle la condition humaine jouirait d'une grande plénitude de bonheur et d'équilibres existentiels. C'est ce que fut le vénéré Cardinal Emile BIAYENDA, dont la vie sur terre, au regard de nombreux témoignages, illustre parfaitement sa dimension, d'une part, d'un Muntu digne de ce nom et, d'autre part, d'un véritable NGUNZA. Le vénéré Cardinal Emile BIAYENDA fut, en toute simplicité, un NGUNZA, un véritable NGUNZA qui s'entend comme un être des lumières ou un guide de lumière, comme l'écrit si bien le professeur Henri-Louis CANAL. Il inspirait à la fois crainte, respect, confiance et assurance, en raison de sa façon d'être et de faire qui, à ce titre, avait une forte résonance ou un gros impact auprès des fidèles et de ses compatriotes.