Pourquoi tant de communes béninoises peinent-elles à percevoir l'impôt qu'elles votent ? Trente ans après la Conférence nationale, le système de décentralisation a doté le Bénin de conseils élus et de compétences transférées, mais pas d'un consentement fiscal. Marius K. Vodounnon Totin explore ce paradoxe avec les outils de la sociologie du fisc, loin des explications purement économiques du refus de payer. Autochtonie revendiquée, statut de "prince" invoqué, méfiance envers des institutions jugées lointaines : l'auteur met en exergue les logiques communautaires que la littérature technocratique ignore trop souvent. Basé sur une enquête menée auprès de 1247 contribuables dans dix communes et une lecture exigeante des théories du fédéralisme fiscal, cet essai propose une typologie originale qui tranche avec l'opposition facile entre bon et mauvais payeur et propose des leviers d'action concrets pour reconstruire la confiance entre citoyens et communes. Un ouvrage rigoureux, qui éclaire, au-delà du seul Bénin, les conditions du consentement à l'impôt en Afrique de l'Ouest.