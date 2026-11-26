Le Guide pénal : l'indispensable pour maîtriser, au quotidien, le droit pénal et la procédure pénale. S'approprier la richesse et les évolutions de la matière pénale, enquêter, instruire, poursuivre, défendre et juger au pénal, exercer un recours : l e Guide pénal réunit les outils de maîtrise de la procédure pénale et du droit pénal général et spécial , sans négliger le droit administratif répressif . Il traite, sous forme de fiches, de 7 500 crimes, délits et contraventions, dans des domaines courants mais également techniques (communication, données personnelles, environnement, santé publique, droit de l'entreprise et des activités économiques...). Un outil indispensable pour les magistrats du parquet et du siège , les avocats , les greffiers , les officiers et agents de police judiciaire (Police nationale et Gendarmerie), les justiciables et les étudiants se préparant à ces professions. Une nouvelle partie rassemble la synthèse des évolutions législatives et jurisprudentielles des quatres années écoulées, les programmes des examens d'OPJ et d'accès aux CRFPA avec renvois aux parties de l'ouvrage pertinants ainsi qu'un index des codes Natinf des infractions .