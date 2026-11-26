Ambassadrice de France au Nigéria, Nadège supervise les restitutions d'objets africains pillés au XIXe siècle. Cette action culturelle s'éclaire d'un jour nouveau lorsqu'elle découvre que la réunion de ces artéfacts permet de retrouver des pierres ancestrales aux propriétés exceptionnelles. Celles-ci interagissent avec les technologies les plus modernes et leur activité s'intensifie avec l'essor de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Les avancées scientifiques qu'elles laissent entrevoir apparaissent aussi extraordinaires que dangereuses. Cinq de ces pierres sont gardées par la coalition des membres permanents de l'ONU. Une sixième est dissimulée en Afrique depuis la colonisation européenne et protégée par un réseau clandestin de femmes, héritières d'anciennes guerrières du Bénin : les Amazones du Dahomey. Marcus Steinberg, banquier et stratège de l'ombre, mobilise les moyens colossaux des broligarques américains pour tenter de s'emparer de ces pierres qui peuvent changer le destin de l'humanité. Ce n'est pas seulement la cupidité qui motive sa démarche. Sa mère, Dorothy, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Marcus espère la sauver. Une course poursuite infernale s'engage entre les maîtres du monde et les défenseurs d'un patrimoine séculaire : Nadège, Youssef, un agent secret officiellement au service de l'UNESCO, et Alexandre, un historien plongé dans les archives de la Chancellerie de la Légion d'honneur. Le trio peut compter sur le soutien de David Okonkwo, petit-fils d'un roi déchu du Nigéria, expert en cybersécurité. Il est celui qui ouvre les portes des palais royaux comme celles des fermes humaines de Lagos, ces hangars où des centaines d'adolescents alimentent en données les algorithmes des géants de la tech". Le Mystère des Amazones du Dahomey" fait voyager le lecteur jusqu'en Afrique de l'Est, berceau de l'humanité et creuset de plusieurs religions, en utilisant le prisme de l'I. A. et celui de la diplomatie. Ce roman résolument ancré dans la modernité aborde plusieurs enjeux géopolitiques majeurs. Que valent les restitutions quand ceux qui ont pillé l'Afrique hier la pillent encore aujourd'hui, mais autrement ? Doit-on craindre la domination financière et technologique américaine ? Quelle peut être la réponse de la communauté mondiale ?