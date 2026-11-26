Des choses, il n'y a rien à dire, puisqu'elles sont idiotes. Et c'est précisément ce rien, cette idiotie que l'oeuvre de Quentin Dupieux, alias Mr Oizo, se charge de formuler et de mettre en scène dans d'étranges labyrinthes narratifs. A défaut de pouvoir énoncer quoi que ce soit de sérieux sur le monde, Dupieux fait le choix des fadaises et de la nonchalance. Mais la nature prosaïque apparente de son cinéma n'exclut pas, loin s'en faut, une forme de poésie, ni même une certaine profondeur métaphysique. Que celle-ci s'épanouisse dans la platitude et la banalité est certes paradoxal, mais l'oeuvre de Dupieux, dans son idiotie, nous semble formuler quelque chose de vertigineux sur le réel. Hantée par la mort, elle constitue une vanité en acte offrant rien moins qu'une variation burlesque du Memento Mori. L'ouvrage tente d'interroger sa forme et in fine, son sens, à partir d'une idée centrale, a priori saugrenue : prendre Dupieux sérieusement.