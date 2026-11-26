Historiquement parlant, le discours critique associé à la critique d'art fut un vecteur essentiel de compréhension de la révolution photographique et de la production des images dans l'ère moderne. Ici, il n'est pas exagéré de dire que la production photographique et la production de son discours critique sur l'image photographique sont exactement contemporaines. A côté du jugement sur les formes et les oeuvres, le développement de la critique photographique, en tant qu'intermédiaire entre la photographie, les photographes et le public, est à la base d'une grande partie de l'histoire de la réception de l'image photographique depuis son invention et de ce fait, à l'instar de la fortune critique de l'opinion de Charles Baudelaire en 1859, fait partie intégrante de l'histoire du médium. Alors que la critique photographique proprement dite semble déserter la presse périodique, ce numéro de Photographica souhaite interroger, entre production théorique et production axiologique, la constitution, les développements et le devenir de la production textuelle qui commente notre rapport aux images. A travers quatre articles qui analysent des personnages, des groupes, des polémiques ou des articles symptomatiques de l'exercice critique comme autant de microhistoires de la photographie, le dossier de ce numéro est prolongé par la traduction inédite de trois articles publiés dans les années 1920 par le critique allemand Kurt Tucholsky, et par un entretien avec Etienne Hatt, rédacteur en chef de la revue Artpress, qui analyse la situation de la critique photographique aujourd'hui.