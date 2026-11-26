Il n'y a pas que les Romains qui aient été de grands bâtisseurs. Le Moyen Age fut aussi une période de grandes constructions dont les cathédrales et les châteaux forts constituent encore aujourd'hui les vestiges monumentaux. Leur importance a depuis longtemps attiré l'attention des médiévistes, au point que la Société des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public (SHMESP) a consacré son IIIe congrès, à Besançon en 1972, à la "Construction au Moyen Age, histoire et archéologie" . Depuis, le champ de recherche dans ce domaine a fait preuve d'un remarquable dynamisme, élargissant peu à peu la réflexion du construit à l'acte de construire, tout en s'efforçant d'embrasser les chantiers médiévaux dans leur diversité. Au-delà du monument, le chantier apparaît ainsi comme lieu social, parfois dans sa banalité, un lieu de travail quotidien, et dans sa dimension humaine, un lieu de rencontre, d'apprentissage, d'expérimentation, d'écriture, d'accidents aussi parfois, un lieu qu'il faut financer, organiser. Les travaux réunis ici ont été présentés au cours du congrès de 2025 de la SHMESP à l'Institut national universitaire Champollion d'Albi, avec le soutien de l'université Toulouse Jean-Jaurès et de l'UMR 5136 Framespa. Ils permettent de faire le point sur ces évolutions et d'aborder tour à tour les aspects techniques de la construction et du bâti, leur économie ou la société artisanale qu'ils font vivre, et ce, en prenant en compte aussi bien le monde occidental (de Toulouse à la Loire, de Raguse à la Flandre et à la mer du Nord), que le monde byzantin ou la Jérusalem mamelouke - sans oublier de passer en revue les découvertes techniques liées au chantier contemporain de reconstruction de Notre-Dame de Paris après son incendie de 2019.