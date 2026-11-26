Et si le plus grand obstacle à ton premier investissement immobilier n'était ni ton salaire, ni ton apport, mais simplement ta peur de te tromper ? Crédit refusé, travaux imprévus, loyers impayés, fiscalité complexe, mauvais achat... Autant de craintes qui empêchent chaque année des milliers de personnes de se lancer. Dans L'immobilier sans peur, Jérémy Négrier, investisseur immobilier, entrepreneur et formateur ayant accompagné plus de 3 700 personnes, te dévoile une méthode concrète et accessible pour réussir ton premier investissement locatif, éviter les erreurs coûteuses et viser une rentabilité dès le premier mois. De l'analyse de tes finances à la recherche du bien idéal, en passant par l'étude de marché, la négociation, le financement bancaire, les travaux, la mise en location et l'optimisation fiscale, tu découvres chaque étape d'un investissement immobilier réussi. A travers des exemples de terrain, des calculs, des stratégies éprouvées et des conseils directement applicables, tu apprends à identifier les bonnes opportunités, sécuriser tes décisions et construire progressivement ton patrimoine. Loin des promesses d'enrichissement facile et des discours alarmistes, ce guide te donne les connaissances, les outils et la méthode pour passer de l'hésitation à l'action. Car en immobilier, le vrai risque, c'est d'avancer sans méthode. Et la peur s'efface quand la connaissance prend place.