"La Fabrique des Suds" interroge la manière dont les Suds ont été construits, fantasmés et réduits au silence par les discours dominants, mais aussi la façon dont ils produisent leurs propres récits et pensées critiques. Reprenant l'intuition fondatrice de Gramsci dans ses "Notes sur la question méridionale", l'ouvrage met en évidence la colonialité interne à l'Italie, avant d'élargir la réflexion aux résonances transnationales. Dans le sillage de l'Orientalisme de Saïd, il explore la fabrication du Sud comme altérité, mais insiste sur les contre-discours et pratiques subalternes qui déjouent cette assignation à travers l'oeuvre du philosophe et anthropologue Ernesto De Martino. Francesca Belviso est Maîtresse de conférences en études italiennes à la Sorbonne Nouvelle et membre titulaire du LECEMO. Ses recherches portent sur l'histoire des groupes intellectuels et des mouvements culturels dans l'entre-deux-guerres avec une attention particulière portée aux sources idéologiques du premier fascisme, à l'histoire de l'irrationalisme et à la réception de la philosophie de Nietzsche en Italie.