Figée et immuable, la montagne pourrait sembler un motif anti-cinématographique. Elle traverse pourtant toute l'histoire du cinéma. A travers l'analyse de 160 films, Vincent Deville explore la manière dont, de toile de fond, la montagne passe au premier plan pour devenir le sujet principal. En croisant esthétique et écologie, il montre comment les images de montagne transforment notre regard sur la nature et révèlent les bouleversements environnementaux contemporains. Vincent Deville est Maître de conférences (HDR) en Histoire et esthétique du cinéma à L'Université de Montpellier Paul-Valéry. Ses travaux portent sur le cinéma expérimental et d'avant-garde, sur la contribution des formes du montage à l'écriture de l'Histoire, ainsi que sur les représentations de la nature et du vivant au cinéma en lien avec des préoccupations environnementales.