Jusqu'où écrire est-il le balancier qui nous garde de tomber quand les années avancent, que le corps devient carcasse à traîner et que subsistent, malgré la concentration de plus en plus difficile, assez de souffle pour inspirer des fragments, pour les fixer par l'écriture et pour les dire d'une voix d'autant plus grave que le corps se fait squelette ? ErosOnyx éditions aime accompagner les fructueux vacillements de la poésie de François Mary. Avec "Fracture du souffle", chaque poème était feu follet attisant le suivant. Avec "Sans Manu", la mort brutale du jeune compagnon de trente ans donnait naissance au vivant paradoxe : tant que j'écrirai, tu vivras de mes mots et de ces mêmes mots, tu me feras vivre. Avec "Fragments d'anges", l'heure est au bilan d'une rencontre inespérée : combien de temps remercier la vie d'émietter des souvenirs, de savantes thérapies des mains de l'ange Azel sur les plaies du corps et de l'âme et de fugaces instants de joie, à partager entre convives au festin de lecture ? Pas de solitude définitive, pas de gouffre définitif tant que le poète peut nous prendre dans le vertige de plus en plus lent, de plus en plus doux, du charme des mots à tordre, à glisser entre les pages, pour les faire vivre. Combien de temps encore, ce balancier des mots, cette salive d'étoiles, ce funambule de poésie, là-haut, vacillant sur sa corde ? La mort ne gagnera pas tant que, dans l'infini du vide, le caresseront des fragments d'anges.