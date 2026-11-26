Sophie et Charles se sont aimés à la folie ... Deux coeurs et deux corps unis à jamais ! Mais comme dans bien des vies, le bonheur n'est pas éternel, la mort inattendue de Charles laissera Sophie dans un désert lui semblant impossible à traverser. Pourtant, le goût de la vie et le secours providentiel de son Charles l'aideront à poursuivre son chemin rempli d'embûches imprévisibles. Comment survivre au chagrin du départ de son grand Amour disparu à jamais ? Comment affronter le regard des autres et faire face à l'incompréhension ou même à la haine quand l'infidélité animée d'une force incontrôlable peut conduire à ne plus se sentir coupable ? Jamais l'âme de Charles ne s'effacera de sa pensée. Elle la gardera en elle comme le plus grand des trésors. La nostalgie fera désormais partie de son histoire, pour toujours. La merveilleuse découverte que celle d'aimer deux personnes en même temps, mais différemment, sera un coup du destin autant qu'un coup de magicien. Ce destin irrésistible !