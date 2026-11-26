N'y a-t-il pas un léger paradoxe à évoquer de grandes figures de la montagne originaires du "plat pays" ? Eh bien, détrompez-vous, la Belgique sportive n'est pas qu'une terre de cyclisme et de football ! Vous ferez dans ces pages la connaissance d'étonnants Belges qui ont joué un rôle non négligeable dans l'histoire de l'alpinisme et de l'escalade, et de mémorables aventures, souvent partagées d'ailleurs avec de célèbres compagnons de cordée français, suisses ou italiens ! Certains se sont illustrés à l'époque héroïque, tels le fondateur du Club Alpin Italien Georges Montefiore, le grand industriel Ernest Solvay, qui fit bâtir un refuge haut perché sur les flancs du Cervin, ou le prix Nobel de la Paix Henri Lafontaine et son compagnon de cordée Emile Vandervelde, fondateur du Parti Ouvrier Belge. D'autres ont marqué durablement l'histoire de la montagne du siècle dernier à aujourd'hui : le roi alpiniste Albert Ier, le surdoué des Dolomites Claudio Barbier, le vulcanologue Haroun Tazieff, le grand explorateur Jean Bourgeois ou les stars contemporaines de l'escalade comme Sean Villanueva O'Driscoll. Et sans oublier les dames, qui ont toujours joué un rôle de premier plan, telles Lut Vivijs, la première femme au sommet du Dhaulagiri, Simone Renard, la première grimpeuse à réussir la célèbre face est du Grand Capucin, ou Nadine Simandel, autrice de remarquables exploits dans les Dolomites dans les années 1950. Voici rassemblées de jolies histoires belges à découvrir avec curiosité, simplicité et humour, à l'image du pays !