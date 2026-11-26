Outil de pédagogie et d'action, cet Atlas du Made in France, illustré et géolocalisé, permet de faire le tour de nos productions locales avec 120 cartes de France et de nos régions, recensant plus de 3. 000 marques. Synthèse imagée indispensable au citoyen curieux et au consommateur cohérent, cette première édition de L'Atlas des produits français rend accessible à tous ce sujet devenu essentiel car il est une solution anti-crise de bon sens que chaque actualité (Covid, Ukraine, Mercosur, Ormuz, Duralex, Brandt, Sophie la Girafe, Shein, BHV) rend davantage nécessaire. Le Made in France est au carrefour de tous les enjeux actuels : souveraineté et écologie, réindustrialisation et décarbonation, cohésion territoriale et géopolitique, prospérité et solidarité, politique et entreprenariat, théorie générale et pratique quotidienne. Le Made in France permet d'agir soi-même au quotidien en votant avec sa carte bleue quand notre carte d'électeur ne sert qu'une fois par an. Pour passer à une consommation locale, il y a 4 étapes : il faut le vouloir, le savoir, le trouver et le pouvoir. L'Atlas des produits français s'intéresse aussi à développer chez le lecteur l'indispensable réflexe de curiosité qui doit animer tout consommateur ainsi que sa culture générale de géographie économique française. Mode généraliste - Mode Féminine - Sous-vêtements & lingerie - Chaussettes - Chaussures & chaussons - Maroquinerie & accessoires - Soleil - Froid & pluie - Montres & horlogerie - Bijoux - Parfums - Cosmétique & maquillage - Savon et hygiène - Chambre - Meubles - Déco - Electroménager - Nos arts de la table - Bricolage - Jardin - Animaux - Plein air - Vélo - Sport - Bébés - Jouets & jeux - Ecole & papeterie - Musique - Voiture... Comment acheter français quand on ignore les marques qui produisent près de chez nous ? C'est si simple d'avoir un impact local réel. Avec L'Atlas des produits français, maintenant tu sais.