On pourrait croire Jean de La Fontaine (1621-1695) presque exclusivement provincial et bon apôtre des animaux de ses forêts champenoises. Le fabuliste fut en réalité un Parisien qui s'inspira de la vie sociale intense de la capitale du royaume. Dans ce livre, on découvre les différents lieux de Paris dans lesquels il vécut et celui où il mourut (chez ses amis les d'Hervart, rue Plâtrière, aujourd'hui rue Jean-Jacques Rousseau), ainsi que ceux qu'il fréquenta tel le salon littéraire de Madame de Lafayette ou celui de sa muse Madame de la Sablière qui l'hébergea pendant vingt ans. Son oeuvre poétique comme sa correspondance regorgent d'observations sur ses contemporains nées de ses rencontres sur le Pont-neuf ou dans les rues de Paris, mais aussi chez ses amis : Nicolas Fouquet, Molière en sa maison d'Auteuil, Jean Racine son cousin par alliance ou bien encore François de La Rochefoucauld, tant d'autres encore... Eloigné de la capitale, La Fontaine s'en languissait comme il l'écrivait à Mademoiselle de Champmeslé : "Je suis présentement d'une mélancolie qui ne pourra, je le sens, se dissiper qu'à mon retour à Paris". Si la ville de Château-Thierry le vit naître et eut toujours pour lui une grande importance sentimentale, c'est véritablement à Paris qu'il fit sa vie et qu'il y développa son immense talent littéraire. Nombreuses illustrations touchant aux lieux d'habitation de La Fontaine à Paris, et ceux qu'il fréquentait (théâtres, cafés et cabarets), les adresses et hôtels particuliers de ses amis...