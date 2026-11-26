Ce livre donne une profondeur historique à un phénomène connu de nos sociétés contemporaines : la célébrité. Il le fait à partir de l'étude des journaux, revues et magazines qui, entre la naissance de l'espace public moderne au XVIIIe siècle et aujourd'hui, ont assuré la production et la circulation des figures politiques ou culturelles. Que disent les célébrités de notre rapport à la culture, à l'information et aux médias ? Inscrit dans la perspective de l'histoire culturelle, l'ouvrage collectif propose des pistes de réflexion sur les liens qui unissent la presse, les représentations écrites et visuelles des célébrités, ainsi que les pratiques de consommation à l'oeuvre dans la culture médiatique nord-atlantique. Depuis Voltaire jusqu'à Gainsbourg, en passant par la presse artistique québécoise et l'usage de la photographie promotionnelle, les quinze contributions présentées dans ce livre s'attachent à décrypter les objets et les pratiques journalistiques qui participent à bâtir la figure moderne de la vedette.