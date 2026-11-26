Dans la trilogie L'Homme et la protection des plantes cultivées, l'auteur aborde les menaces qui de tous temps ont pesé sur les cultures, leurs conséquences pour la sécurité alimentaire et l'évolution des pratiques agricoles pour y faire face. Une épopée multimillénaire qui illustre également les incompréhensions entre le monde agricole et les citadins. Sous-titré Les étapes de la protection (1920 à nos jours), ce troisième volume rassemble les découvertes ayant conduit aux méthodes mises en oeuvre actuellement et dresse un rapide constat des incertitudes qui influencent notre proche futur. Il poursuit ainsi l'examen des connaissances initiées avec Aux origines de la protection et Emergence d'une discipline (1600-1915). Il complète et achève cette plongée captivante dans l'histoire et les enjeux de la protection des plantes, entre science, tradition et modernité.