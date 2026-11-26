Partir à la rencontre de ceux qui font vivre le Pays basque d'aujourd'hui, et en perpétuent les traditions d'hier... Notre duo d'autrice et photographe propose entre ces pages la découverte d'un autre territoire, intime, authentique, sincère. Plongez au coeur de la vallée des Aldudes pour découvrir la délicieuse truite de banka, observez la fabrication de la chistera, réalisée en famille et avec amour depuis plus de cent ans, faites une pause dans une cidrerie et dormez dans des auberges centenaires ; fleurs, thés, bouillons, fermes et pâturages... La richesse du Pays basque se lit également dans son histoire, ses origines, ses croyances. Confrontez-vous à la beauté de ce pays, brute et douce comme la nature merveilleuse qui le peint, brumeuse comme peut l'être le climat, indomptable tout comme l'océan, mystérieuse comme sa langue dont on ne sait réellement d'où elle vient. Valentine Cinier et Sarah Witt vivent au Pays basque depuis de nombreuses années. Valentine a créé une maison d'édition, PAPIER, et une collection de guides dont le premier opus à succès est le Pays basque, et Sarah est photographe et développe un travail d'auteur, de commande et de photojournalisme.