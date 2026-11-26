Mathieu D. a tourné le dos à une carrière toute tracée d'ingénieur agronome. Dans ce récit aussi lucide qu'engagé, il partage son parcours de bifurcation, sa critique affûtée du système des grandes écoles, et son regard sans complaisance sur les limites du militantisme agricole. Il dévoile les réalités parfois rudes de ceux qui tentent de faire autrement, loin des promesses des plaquettes institutionnelles. Chemin faisant, il dresse un constat implacable : l'éparpillement des initiatives ne suffit plus. Il faut penser plus large, plus juste, plus collectif. Et si la solution passait par un nouveau droit universel ? Une Sécurité sociale de l'alimentation, à l'image de celle qui garantit nos soins, pour enfin reprendre la main sur nos assiettes et notre avenir. Un témoignage vibrant, dérangeant parfois, mais toujours éclairant. Pour toutes celles et ceux qui cherchent à comprendre, agir, ou simplement espérer autrement.