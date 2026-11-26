Tite, un garçon d'une dizaine d'années, apprend que sa grand-mère est gravement malade. D'abord désemparé, Tite prend la fuite et court vers la forêt comme pour chercher à s'échapper de cette injuste nouvelle. Dans le même temps, la forêt elle-même semble attristée, elle perd de ses couleurs et devient terne. Après une brève errance, Tite s'abandonne aux souvenirs joyeux partagés avec sa grand-mère. Il est à ce moment décidé à tout faire pour sauver cette dernière. Il fait alors la rencontre d'un garçon portant un masque de chat et aux propos sibyllins, garçon qui le conduit en la demeure d'une jeune femme mystérieuse. Celle-ci se présente comme une sorte de gardienne des lieux et propose un marché à Tite : en échange de son aide pour rétablir les couleurs chatoyantes de la forêt, la jeune fille propose de fournir un moyen à Tite de guérir sa grand-mère.