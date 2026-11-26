Vous rêvez d'une alternative à ce mode de vie cyberpunk et ultra-high-tech ? Vous allez adorer la Low-Tech ! Cette BD met en image les alternatives frugales existantes, les innovations sobres qui nous sortirons des pénuries. Un récit conçu comme un manuel de bifurcation. Avec de magnifiques planches bicolores. Cuisiner au four solaire, voyager sans pétrole, se libérer du smartphone, vivre sans chauffage, entreprendre à vélo, décarboner l'agriculture, bazarder son frigo, aménager un poulailler, construire ses meubles, frugaliser le numérique. Ce futur, est déjà là. A portée de main ! Avec la crise pétrolière et la bulle IA, le futur sera low-tech ou ne sera pas. On sait faire autrement ! On vous montre comment. Une BD pour cultiver d'autres imaginaires.