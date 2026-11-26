Le Guide complet pour une stratégie gagnante sur ETF ! Si... Vous avez du mal à définir votre stratégie d'investissement ? Vous ne savez pas comment investir en bourse ? Vous n'arrivez pas à choisir les meilleurs ETF ? Vous voulez comprendre précisément comment fonctionne un ETF ? ... alors, ce livre est fait pour vous. Vous apprendrez... Comment fonctionne la bourse, Pourquoi il est nécessaire d'investir, Quelles stratégies existent pour investir en bourse, Pourquoi la majorité des investisseurs perdent de l'argent,... mais surtout... Comment mettre en place une stratégie simple et performante avec les ETF, Sur quelle enveloppe fiscale investir en ETF, Comment choisir le bon intermédiaire financier, Comment sélectionner les meilleurs ETF, Quels sont les pièges à éviter dans le choix des ETF, Comment automatiser sa stratégie d'investissement, ... le tout expliqué avec des mots simples et précis. Ce livre n'est pas un simple ouvrage descriptif. C'est un véritable guide pratique rempli d'études, d'exemples et d'anecdotes qui vous accompagnera tout au long de votre vie d'investisseur. C'est LE livre que j'aurai rêvé avoir lorsque j'ai commencé à investir en bourse. Je l'ai initialement écrit pour aider tous mes amis qui voulaient investir en bourse, sans y consacrer trop de temps et ne savaient pas par où commencer. En 4 heures de lecture, une personne qui ne connaît rien à la bourse sera capable de mettre en place une stratégie complète d'investissement sur ETF en toute autonomie. Cliquez sur "Acheter cet article" pour recevoir ce guide pratique qui vous accompagnera dans la sélection de vos ETF.