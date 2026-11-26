Jusqu'où iriez-vous pour protéger un lourd secret ? Quand des ossements humains sont retrouvés enfouis sous la neige des Pyrénées, le lieutenant Marc Darbanville est loin d'imaginer que son enquête va le plonger dans un labyrinthe d'ombres et de secrets remontant à quarante ans en arrière. En Belgique, Sofia, une jeune femme en quête de vérité sur la disparition de son père, voit sa vie basculer lorsqu'elle découvre que tout ce qu'elle croyait savoir n'est qu'un mensonge savamment entretenu. Dans un centre de recherche isolé en montagne, des expériences troublantes sont menées sur des enfants sous la supervision d'un neuroscientifique dont les doutes grandissants menacent de faire éclater une vérité terrifiante. Pendant ce temps, Gabrielle, capitaine de gendarmerie en cavale après avoir tué l'assassin de son ancien binôme, se sait traquée. Mais par qui ? Entre manipulations scientifiques, vengeance familiale et révélations insoutenables, ces destins s'entrechoquent dans une spirale infernale où chacun lutte pour sa survie. Qui est réellement le prédateur ? Qui est la proie ? Et jusqu'où peut-on aller pour protéger un secret ? Dans ce thriller haletant, la vérité se dérobe à chaque instant, et la folie guette ceux qui osent la chercher...