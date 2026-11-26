"Soit on laisse périr la civilisation, soit on fait naître une nouvelle fertilité." Il y a un siècle, Rudolf Steiner lançait cet avertissement visionnaire face aux dérives de l'agriculture. Aujourd'hui, le constat est sans appel : Trente-cinq pour cent des terres arables sont dégradées dans le monde - Des millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année - Ces sols appauvris sont source d'érosion et de famine. Face à cette crise globale, une évidence s'impose : le respect de la biologie régénérative des sols est au coeur de notre avenir. Tout est lié : la terre, les plantes, les animaux et l'être humain. La pratique de l'agriculture bio-dynamique s'inscrit dans cette perspective. Plus qu'une méthode, c'est une voie d'un futur fertile, conscient et durable pour : Restaurer la fertilité des sols agricoles - Réconcilier l'homme avec la nature - Retrouver l'équilibre entre matière et vivant. Observer les analogies du monde vivant dans sa globalité, comprendre les équilibres naturels et renouer avec une agriculture qui soigne autant qu'elle nourrit, comme nous le suggère Steiner dans son Cours aux agriculteurs. L'approche globale du vivant proposée dans cet ouvrage ne s'adresse pas uniquement au monde agricole. Elle propose un parcours d'observations de phénomènes parfois atypiques illustrant La cohérence de notre environnement Il s'agit d'un des recours les plus complets à tous les questionnements qui nous assaillent.