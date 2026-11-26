Faut-il renoncer à l'idée de progrès ? C'est ce problème que cet essai prend à bras le corps, de manière inédite, en partant du postulat qu'il ne peut être résolu qu'à la condition que nous réinterrogions notre rapport à l'espace et au temps. Que nous prenions conscience que ce n'est pas en cherchant à conquérir et à exploiter l'espace que nous pourrons nous affranchir du temps, mais que c'est au contraire en entretenant notre espace commun que nous pourrons nous redonner du temps. Pour cela, partant de l'examen du triple héritage grécolatin, judéo-chrétien et moderne qui a façonné le mythe moderne du Progrès, il s'avère nécessaire de procéder à une déconstruction de celui-ci, non pour le disqualifier totalement, mais pour établir les conditions auxquelles il pourrait redevenir une perspective prometteuse dans l'Anthropocène. Redonner au progrès sa signification spatiale, plutôt que temporelle, c'est entreprendre de moins peser sur notre Terre afin qu'elle puisse nous supporter durablement.