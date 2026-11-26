Dans un pub du nord de l'Angleterre, une autrice française découvre qu'en séerlandais, le verbe "lire" est le même que le verbe "vivre" . Une révélation qui bouleverse sa vie. Fascinée par cette langue marginale parlée par quelques centaines de locuteurs, elle quitte peu à peu son existence pour rejoindre le mystérieux Pays de Sère, convaincue d'avoir trouvé une civilisation ayant compris ce que le reste du monde a oublié : lire, c'est exister. Mais à mesure que son obsession grandit, le rêve humaniste se fissure. Entre satire du monde culturel, vertige linguistique et dérive idéologique, ce faux récit autobiographique déploie une réflexion brillante sur notre rapport aux livres, aux écrans et aux fictions qui gouvernent nos vies. Après la lecture de ce petit opus, vous ne verrez plus le pays de Sère comme avant !